В Самарской области в 2023 году отремонтируют дорогу в Курумоч

Протяженность участка ремонта составит более 9 км.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В 2023 году власти Самарской области продолжат работу по обновлению дорог. В частности, будет приведена в порядок проезжая часть, ведущая к аэропорту «Курумоч».
– В Самаре планируется отремонтировать Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до автодороги Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал». Это выезд из города, которым также пользуются жители по пути в аэропорт «Курумоч», – рассказали в региональном правительстве.
Работы будут выполнены на участке протяженностью 9 км. Помимо смены покрытия, на дороге оборудуют рамы для дорожных знаков реверсивного движения, дорожные знаки, светофоры, барьеры.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.