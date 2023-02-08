В Самарской области в 2023 году отремонтируют дорогу в Курумоч

Протяженность участка ремонта составит более 9 км. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году власти Самарской области продолжат работу по обновлению дорог. В частности, будет приведена в порядок проезжая часть, ведущая к аэропорту «Курумоч».

– В Самаре планируется отремонтировать Московское шоссе на участке от ул. Мичурина до автодороги Подъезд к г. Самара от М-5 «Урал». Это выезд из города, которым также пользуются жители по пути в аэропорт «Курумоч», – рассказали в региональном правительстве.

Работы будут выполнены на участке протяженностью 9 км. Помимо смены покрытия, на дороге оборудуют рамы для дорожных знаков реверсивного движения, дорожные знаки, светофоры, барьеры.

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