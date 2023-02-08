В Самаре 8 февраля 2023 года расчистили от снега улицу Народную

Улица является одной из основных в поселке Сухая Самарка Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается расчистка дорог, отремонтированных в рамках нацпроекта. В среду, 8 февраля 2023 года, службы выезжали на улицу Народную. Ее привели в порядок в прошлом году на участке от дома № 10 по улице Шоссейной до дома № 1а по улице Обувной. Сейчас основная задача – следить за ее состоянием.

– В зимний период очень важно качественно содержать улицы, сохраняя уложенное дорожное покрытие. Сейчас ведутся работы по расчистке проезжей части, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных переходов и подходов к ним, – рассказал начальник отдела контроля за содержанием автомобильных дорог МБУ «Дорожное хозяйство» Дмитрий Трофимов.

Всего 8 февраля 2023 года уборкой улиц и дорог Самары занимались 3 345 уборщиков, включая дворников. Было задействовано 230 единиц спецтехники и. За сутки службы вывозят на площадки около 3,5 тысяч тонн снега. С начала сезона было вывезено 135 тысяч тонн.

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