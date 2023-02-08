Самарские общественники привезли в Луганск подарки для детей-сирот

Самарские общественники подарили детям-сиротам из Луганска новую одежду Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В феврале 2023 года члены Народного фронта Самарской области отправились в Луганск, чтобы передать гуманитарную помощь. Председатель ОНФ Самарской области Владимир Марин и генеральный директор компании «ГринФинанс» Наталья Абдулаева лично приехали в ЛНР, чтобы передать детям новую одежду. Об этом "КП-Самара" рассказали общественники.

Детская одежда была приобретена на средства компании «ГринФинанс», спортивно-благотворительного фонда имени Сергея Суркова и группы компаний SALMAN-GAZ. Самарские общественники спортивную одежду, футболки и брюки. Одежда была куплена под размер каждого ребенка индивидуально.

- Представители ОНФ Самарской области уже второй раз преодолевают 1200 км до Луганска, чтобы осчастливить детей. Они встречают нас как родных. Это счастье видеть улыбки на их лицах. Уверена, что мы приедем еще, - говорить член регионального штаба Народного фронта Наталья Абдулаева.

Это уже не в первый раз, когда самарские активисты приезжают в Луганск. В конце 2022 года представители президентского движения в Самарской области «Народный фронт» отправились в ЛНР, чтобы поздравить детей-сирот с наступающим Новым годом и передать им подарки. Тогда из Самары привезли ноутбуки, планшеты, телевизоры, постельное белье и сладкие подарки.