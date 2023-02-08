В Самарском университете открылся центр развития публичной дипломатии и международных отношений

Центр уже начал свою работу Фото: правительство Самарской области

В среду, 8 ноября 2023 года, губернатор Дмитрий Азаров, руководитель Россотрудничества Евгений Примаков, а также студенты и молодые ученые Самарского университета открыли региональный центр развития публичной дипломатии и международных отношений им. Е.М. Примакова. Он появился на базе вуза.

– Очень рад, что здесь бережно хранят память о Евгении Максимовиче Примакове. Благодаря замечательным молодым людям, студентам и преподавателям развивается та сфера, которой Евгений Максимович уделял большое внимание на протяжении всей своей жизни, – отметил Дмитрий Азаров.

Сегодня в центре создано 7 клубов, в рамках которых студенты знакомятся с культурой стран, встречаются с российскими и зарубежными экспертами и изучают иностранный язык. Кроме того, здесь находится экспозиция, посвященную Евгению Примакову. Благодаря копиям документов и фотографиям студенты могут узнать много нового о жизни и работе выдающегося государственного деятеля.

– Я невероятно тронут. Наверное, один из лучших способов сохранить память о Евгение Максимовиче – создавать научные институты, аудитории, стипендии – то, что посвящено студентам, которые учатся и осваивают науки, – поделился Евгений Примаков, внук прославленного дипломата.

В этот же день Россотрудничество и Самарский университет подписали двустороннее соглашение. По словам ректора вуза Владимира Богатырева, сотрудничество откроет новые возможности для университета.

Документ подписали Евгений Примаков и Владимир Богатырев Фото: правительство Самарской области

– У нас учится более тысячи студентов из более чем 70 стран мира. И мы хотим, чтобы их было больше. А Россотрудничество занимается привлечением абитуриентов на обучение в российские университеты – как на бюджетной, так и контрактной основе, – подчеркнул Владимир Богатырев.

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