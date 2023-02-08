«Умный дом бабочек» открылся в Самарском университете 8 февраля 2023 года

В основу проекта легла коллекция профессора Сергея Сачкова. Фото: Дмитрий Бурлаков

В Самарском университете открылся необычный проект – «Умный дом бабочек». Он представляет собой демонстрационный зал, в котором представлены бабочки из разных уголков планеты. Проект разместился на базе научно-исследовательской лаборатории систематики животных и фаунистики, которую возглавляет профессор Сергей Сачков. В основу «Умного дома бабочек» легла его коллекция, которая насчитывает более 75 000 экземпляров бабочек, мотыльков, моли из разных стран мира: Африки, Северной и Южной Америки, Азии, Европы. Коллекция входит в пятерку коллекций России и ТОП-3 мировых коллекций бабочек.

Инициатором создания проекта выступили президент Самарского университета Виктор Сойфер и председатель Самарской Губдумы Геннадий Котельников. Инициативу поддержал глава региона Дмитрий Азаров.

– Я с радостью и гордостью узнал, что такая коллекция есть на самарской земле. Это колоссальный труд. То, что вы подарили это всей стране, всем людям, вызывает уважение и восхищение, – обратился Дмитрий Азаров к автору коллекции Сергею Сачкову.

Коллекция насчитывает более 75 000 экземпляров бабочек, мотыльков, моли из разных стран мира. Фото: Дмитрий Бурлаков

Благодаря финансированию в демонстрационном зале «Умный дом бабочки» представлены и живые экземпляры. Здесь находится инсектарий, где поддерживается необходимая температура и влажность. Благодаря этому можно наблюдать за процессом превращения куколки в бабочку.

– У нас есть очень интересные экспонаты. Они очень долгие годы не выставлялись. Профессор Сачков открывал новые виды, но кроме студентов их никто не видел. А теперь мы хотим показать не только Самаре, но и всему миру, какая красота хранится у нас на биологическом факультете, – отметила доцент кафедры физиологии человека и животных, куратор проекта Елена Инюшкина, поблагодарив губернатора за поддержку.

Отмечается, что проект будет развиваться и в дальнейшем – ему окажут поддержку в рамках программы «Приоритет 2030».

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