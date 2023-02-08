«Камаз» устроил массовое ДТП с пятью автомобилями на трассе М-5 в Самарской области

Машины получили механические повреждения Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в среду, 8 февраля 2023 года, в Самарской области произошло массовое ДТП. На трассе М-5 «Урал» столкнулись сразу пять автомобилей. Информацию сообщили в областном ГУ МВД.

Все случилось на 970 км трассы в 19:13. По предварительным данным, 44-летний водитель «Камаз» ехал от Тольятти в сторону Жигулевска. Во время перестроения он столкнулся с автомобилем «МАЗ», за рулем которого был 47-летний мужчина. От удара «МАЗ» сложился и задел сразу три легковых авто: «Шевроле», «Лада Веста» и «Шевроле Нива».

– Полицейские сейчас работают на месте ДТП. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства и причины произошедшего, опрашивают участников и очевидцев. Обеспечен проезд автотранспорта, – рассказали в ГУ МВД по региону.

Отмечается, что пострадавших в аварии в данный момент нет. Машины получили механические повреждения.

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