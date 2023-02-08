В Тольятти преподавателя вуза заподозрили в продаже зачетов

В отношении сотрудника вуза было возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить старшего преподавателя одного из местных вузов. Работника учреждения заподозрили в получении взятки. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что обвиняемый получил от доцента кафедры прикладной математики 18 тысяч рублей. Последний выступал в роли посредника и действовал в интересах студентов. За полученную сумму преподаватель должен был поставить зачеты по «Основам компьютерных сетей».

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)». Обвинительное заключение по делу утверждено, в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.