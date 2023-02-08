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НовостиОбщество8 февраля 2023 16:50

В Тольятти преподавателя вуза заподозрили в продаже зачетов

Следствие полагает, что он брал взятки за заветные отметки в зачетке
Валентина ПОЛИКАРПОВА
В отношении сотрудника вуза было возбуждено уголовное дело

В отношении сотрудника вуза было возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти будут судить старшего преподавателя одного из местных вузов. Работника учреждения заподозрили в получении взятки. Информацию сообщили в региональной прокуратуре.

Следствие полагает, что обвиняемый получил от доцента кафедры прикладной математики 18 тысяч рублей. Последний выступал в роли посредника и действовал в интересах студентов. За полученную сумму преподаватель должен был поставить зачеты по «Основам компьютерных сетей».

В отношении преподавателя возбудили уголовное дело по части 3 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие)». Обвинительное заключение по делу утверждено, в ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

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