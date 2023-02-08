Дмитрий Азаров наградил самарских ученых за выдающиеся результаты в науке

Награждение по традиции состоялось в День российской науки. Фото: Юлия Рубцова

В четверг, 8 февраля 2023 года, в стране отмечается День российской науки. К празднику присоединилась и Самарская область. По уже сложившейся традиции глава региона Дмитрий Азаров наградил ученых, которые добились выдающихся результатов в науке: докторов и кандидатов наук, молодых ученых, специалистов ключевых предприятий.

Ведущий инженер-конструктор АО «РКЦ «Прогресс» Радмир Загидуллин получил награду Губернской премии. Специалист разработал новые конструкторские и технологические решения, которые позволили улучшить характеристики ракетно-космической техники.

– Очень приятно, что именно в День российской науки Губернатор вручает нам премии. Я с детства любил конструировать, находить интересные решения. Считаю, что в Самарской области хороший фундамент – мощные предприятия и университеты, – поделился Радмир Загидуллин.

В День науки награды также получили лучшие наставники региона. Почетными знаками губернатора Самарской области «За заслуги в наставничестве» были отмечены профессор кафедры литературы, журналистики и методики обучения СГСПУ Елена Абамовских, заведующий кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии СамГМУ Иван Байриков, президент Самарского университета Виктор Сойфер.

– Во многом развитие нашего региона, подготовка кадров связана с вашей работой. Сердечно благодарю вас за вклад в развитие Самарской области, подготовку молодых ученых, ведущих специалистов. Вне всякого сомнения, этот вклад трудно переоценить, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

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