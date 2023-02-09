В Самарской области дорога к аэропорту «Курумоч» станет безопаснее и комфортнее

Специалисты обновят дорогу к аэропорту Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжают реализовывать национальный проект «Безопасные качественные дороги». Специалисты обновят дорогу к аэропорту «Курумоч».

По информации областного правительства, работники планируют привести в нормативное состояние дорогу, ведущую к самарскому аэропорту. Работы проведут на дорожном участке от улицы Мичурина до автодороги Подъезд к городу Самара от автодороги М-5 «Урал» по Московскому шоссе.

Подрядчики отремонтируют дорожный участок, длина которого составит 9 километров. На дороге также установят рамы для знаков, светофоры и барьеры.

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