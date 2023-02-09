Самарскую ракету «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-22» успешно запустили 9 февраля 2023

Это первый пуск ракеты типа "Союз-2" в 2023 году / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В четверг, 9 февраля 2023 года, с космодрома Байконур стартовала самарская ракета-носитель «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-22». Пуск состоялся в 9:15 по московскому времени.

– Ракетные двигатели РД-107А/РД-108А, произведенные «ОДК-Кузнецов», обеспечили успешный пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а». Установки отработали штатно, – сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Отметим, это первый пуск ракеты типа «Союз-2» с самарскими двигателями в 2023 году. Как сообщили в госкорпорации «Роскосмос», выведение грузового корабля на орбиту и его отделение от третьей ступени носителя прошли успешно.

«Прогресс МС-22» доставит на МКС более 2,5 тонн груза – все необходимое для работы станции и для реализации российской программы научно-прикладных исследований. Стыковка корабля с модулем «Звезда» состоится в субботу, 11 февраля 2023 года, в 11:47 по московскому времени.

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