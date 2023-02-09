В Самаре цены на аренду жилья выросли на 17,6%

Стоимость жилья выросла за год Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты выяснили, как выросла цена на аренду жилья за год. Аналитики подвели итоги в январе 2023 года.

По информации «Авито Недвижимость», в целом, по стране стоимость аренды жилья за последний год увеличилась на 25%. При этом, в Самаре показатели увеличились только на 17,6%. Исследователи отмечают, что сильнее всего за год в стране подешевели «трешки». Дороже всего снимать квартиру в Москве – 55 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 27 тысяч рублей. Самые дешевые квартиры в Волгограде, Воронеже, Перми и Челябинске – 16-17 тысяч рублей.

В Самаре стоимость аренды квартиры в январе 2022 года составляла 17 тысяч рублей, а в январе 2023 года – 20 тысяч рублей.

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