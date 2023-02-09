МП «Благоустройство» оштрафовали на 300 тысяч рублей за плохую уборку снега в Самаре

Нарушения в работе муниципального предприятия выявили прокуроры / Фото: vk.com/sam_proc

В Самаре вновь привлекли к ответственности МП «Благоустройство». Предприятие наказали рублем за плохую уборку снега. Об этом сообщает городская прокуратура.

- В ходе проверки были выявлены многочисленные факты невыполнения МП «Благоустройство» обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом (643 млн рублей), по зимнему содержанию дорог и пешеходных зон, - отметили в надзорном ведомстве.

Так, плохая уборка с 17 по 23 ноября 2023 года привела к всплеску случаев травматизма и ДТП. Прокуроры зафиксировали более 50 аварий, причиной которых стала непогода, и свыше 300 пострадавших, которые получили травмы при падении в гололед.

В отношении МП «Благоустройство» было возбуждено дело по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ «Неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом, с причинением существенного вреда». Недавно мировой судья участка № 34 Октябрьского района Самары признал организацию виновной и назначил штраф в 300 тысяч рублей.

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