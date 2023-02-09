Самарцев приглашают в «Мягкий кинотеатр» на голливудские новинки

Голливудские новинки покажут на большом экране

Жители Самары смогут увидеть голливудские премьеры на большом экране. Горожан приглашают в «Мягкий кинотеатр» на новинки «Аватар: Путь воды» (12+) и «Кот в сапогах 2: Последнее желание» (6+).

Зрителей ждет долгожданное продолжение нашумевшего фантастического фильма «Аватар», а также новый мультфильм о приключениях знаменитого Кота в сапогах. Билеты уже в продаже.

Приобрести билеты на голливудские новинки можно в кассах «Мягкого кинотеатра» и онлайн – с помощью сайта или официального мобильного приложения.

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