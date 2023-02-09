В Самаре рассказали, где купить продукты по самым низким ценам

В городе стало известно, где выгоднее купить продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты провели мониторинг минимальных цен. Горожанам рассказали, где выгоднее купить продукты.

По информации городской администрации, дешевле всего купить гречку за 56,1 рублей/килограмм в «Пятерочке» Кировского района. Картофель за 20,69 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Молоко – 38,8 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района. Куриные яйца – 54 рубля/10 штук также в «Ленте» Железнодорожного района.

Подобный мониторинг проводят с целью отслеживания динамики цен. Вся подробная информация указана на официальном сайте мэрии.

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