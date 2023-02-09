Запись детей в первый класс в Самаре стартует 31 марта 2023 года

Заявления от родителей будущих первоклашек будут принимать через портал "Госуслуги" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда стартует прием заявлений на обучение в первых классах школ Самары в 2023 году. Первая волна зачисления продлится с 31 марта до 30 июня, вторая – с 6 июля до 5 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Заявления от родителей будущих первоклассников будут принимать через портал «Госуслуги». С 15 марта 2023 года они смогут заранее заполнить заявления и сохранить их в черновиках личного кабинета.

31 марта 2023 года начнут принимать заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории. Запись стартует в 9:00. Как пишет Волга Ньюс, с 9:00 6 июля 2023 года начнут принимать заявления на оставшиеся свободные места. При этом место регистрации ребенка в данном случае не имеет значения.

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