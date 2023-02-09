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НовостиОбщество9 февраля 2023 9:07

Запись детей в первый класс в Самаре стартует 31 марта 2023 года

Прием заявлений продлится до конца июня
Анастасия ФИЛАТОВА
Заявления от родителей будущих первоклашек будут принимать через портал "Госуслуги"

Заявления от родителей будущих первоклашек будут принимать через портал "Госуслуги"

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, когда стартует прием заявлений на обучение в первых классах школ Самары в 2023 году. Первая волна зачисления продлится с 31 марта до 30 июня, вторая – с 6 июля до 5 сентября. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Заявления от родителей будущих первоклассников будут принимать через портал «Госуслуги». С 15 марта 2023 года они смогут заранее заполнить заявления и сохранить их в черновиках личного кабинета.

31 марта 2023 года начнут принимать заявления от родителей детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право, а также проживающих на закрепленной территории. Запись стартует в 9:00. Как пишет Волга Ньюс, с 9:00 6 июля 2023 года начнут принимать заявления на оставшиеся свободные места. При этом место регистрации ребенка в данном случае не имеет значения.

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