Самарский институт культуры получит 31,7 млн рублей на ремонт корпусов и общежития

Главный корпус института приведут в порядок до конца 2023 года / Фото: hinshtein.ru

Минкульт РФ выделил Самарскому государственному институту культуры (СГИК) 31,7 млн рублей. Средства пойдут на ремонт системы отопления в главном корпусе и на разработку проектов обновления второго корпуса и общежития на улице Искровской, 1. Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы РФ Александра Хинштейна.

Учебный корпус № 1 находится в здании, признанным объектом культурного наследия федерального значения. Речь идет о доме губернатора, построенном в XIX веке. Систему отопления там капитально не ремонтировали уже более 30 лет.

Что касается второго корпуса, то он расположен в здании 1908 года постройки. Это ОКН регионального значения «2-я мужская гимназия». Его не ремонтировали более полувека. Сейчас там разрушается фасад, протекает кровля, лестничные марши находятся в аварийном состоянии, требуют замены все инженерные коммуникации. Здание необходимо отреставрировать и приспособить к современному использованию.

Капремонт нужен и студенческому общежитию, которое находится в здании 1974 года постройки. Там необходимо заменить устаревшую электропроводку и изношенные трубы, обновить кровлю, привести в порядок фасад и пожарные лестницы.

Планируется, что ремонт главного корпуса института, а также проектные работы по двум другим зданиям будут завершены до конца 2023 года.

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