Малоэтажки хотят построить возле дачи со слонами в Самаре

Проект строительства новых домов вынесут на общественные обсуждения Фото: Иван ВИСЛОВ

В Октябрьском районе Самары планируют построить новые многоквартирные дома. Это будут малоэтажное жилье. Оно может появиться неподалеку от дачи со слонами. Информация об этом размещена в документах на сайте городской администрации.

В мэрию обратилось ООО «Будущее». Компания попросила дать добро на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 1 934 кв. м. Он находится по адресу: улица Советской Армии, 290. Территорию хотят использовать под малоэтажную многоквартирную жилую застройку. Проект вынесут на общественные обсуждения.

Напомним, в 2022 году стало известно, что площадку рядом с дачей со слонами отдадут под комплексное развитие. Речь идет об участке в 2,03 га в границах улицы Советской Армии, 3-й и 4-й просек. Там построят новое жилье. Из-за этого придется снести несколько зданий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.