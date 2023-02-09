В Ботаническом саду Самары хотят сделать детскую зону и подходы к роднику

Ботанический сад ждет ряд изменений / Фото: Самарский университет

В Самаре представили концепцию развития Ботанического сада СНИУ имени академика С.П. Королева. Она предполагает ряд изменений. Об этом стало известно во время визита губернатора Дмитрия Азарова в вуз.

Так, в Ботаническом саду хотят сделать подходы к роднику и организовать рекреационную зону для детей. Последняя должна появиться ближе к жилому микрорайону. Также концепция предполагает создание «сада камней», обновление сирингария (сад для сирени), установку скамеек и информационных материалов. Территорию сада разделят на зоны, одной из которых станет научная.

Напомним, в 2022 году Ботсад перешел на новый график работы. В будни он был открыт до 20:00, а весной, летом и осенью его можно было посетить еще и в выходные. На зиму сад закрыт, он вновь заработает весной 2023 года. Оранжерею можно посетить и сейчас – по предварительной записи.

Дмитрий Азаров предложил разработать экскурсионные программы, где гостям Ботсада рассказывали бы о ботанике и уникальных растениях. Губернатор отметил, что власти готовы профинансировать эту работу из регионального бюджета.

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