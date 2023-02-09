Арбитражный суд признал самарскую компанию недобросовестным поставщиком

Выяснилось, что исполнитель уклонился от заключения контракта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение УФАС относительно ООО «Волга Дорстрой». Ранее служба включила компанию в Реестр недобросовестных поставщиков. Информацию сообщили в пресс-службе региональной антимонопольной службы.

Выяснилось, что в декабре 2021 года организация выиграла электронные торги на установку контейнерных площадок в Тольятти. Администрация города должна была заключить контракт с ООО «Волга Дорстрой», однако он так и не был заключен.

– Заказчик посчитал, что компания уклонилась от заключения контракта. Объективных причин, свидетельствующих о добросовестном намерении ООО «Волга Дорстрой» заключить контракт, антимонопольный орган не установил, – рассказали в УФАС Самарской области.

В результате компанию на два года включили в Реестр недобросовестных поставщиков. Эту позицию поддержал и суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.