В Новокуйбышевске экс-директор МБУ получал зарплату вместо сотрудников

Недавно суд вынес бывшему руководителю приговор Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокуйбышевске суд рассмотрел уголовное дело в отношении экс-руководителя МБУ «Центр содействия саморазвитию районов». Его признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Следствие установило, что с 2014 по 2021 год экс-директор предоставлял в администрацию штатные расписания, согласно которым в учреждении якобы работали двое уборщиков. На деле они свои обязанности не исполняли, а зарплату вместо них получал руководитель. Ему удалось «заработать» 1 млн. 300 тыс. рублей. А после мужчину задержали сотрудники регионального УФСБ.

Недавно суд вынес обвиняемому приговор. Его признали виновным и назначили наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно.

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