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НовостиОбщество9 февраля 2023 15:43

В Самаре директора жилищно-строительного кооператива заподозрили в растрате

Следствие полагает, что он оплатил штраф из казны ЖСК
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Ущерб составил 24 тысячи рублей

Ущерб составил 24 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре будут судить директора жилищно-строительного кооператива. Его подозревают в растрате с использованием служебного положения. Подробности сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Следствие полагает, что директор был оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности. Однако штраф он оплатил не из своих средств, а за счет бюджета ЖСК. Ущерб составил 24 тысячи рублей.

В отношении руководителя возбудили уголовное дело по статье 160 УК РФ «Растрата, с использованием своего служебного положения». Расследование завершено, в ближайшее время он предстанет перед судом.

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