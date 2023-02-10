В Самаре в день лыжной гонки 11 февраля 2023 года запустят дополнительный автобус

На рейсе задействуют четыре единицы транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В субботу, 11 февраля 2023 года, в Самаре состоится спортивное состязание «XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». В связи с этим власти решили запустить дополнительный автобус. Об этом сообщили в мэрии.

– Автобус №50у будет ходить по маршруту «Барбошина поляна – Красная Глинка (ул. Батайская)». По пути он заедет к повороту на спортивную школу «Чайка». Заезд будет осуществлен в прямом и обратном направлениях, – пояснили в горадминистрации.

На маршруте будут работать четыре автобуса. Они стартуют от Барбошиной поляны в 7:50. Последнее отправление состоится в 16:52. Движение от улицы Батайской начнется в 8:31 и завершится в 16:14.

Отмечается, что на маршруте №50у жители смогут воспользоваться всеми льготами.

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