Водитель «Газели» сбил насмерть пешехода на Южном шоссе в Самаре 10 февраля 2023 года

Из-за ДТП утром образовалась серьезная пробка / Фото: samara.dtp.official

Утром в пятницу, 10 февраля 2023 года, жители Самары сообщили о ДТП на Южном шоссе. По их словам, там сбили человека, причем в месте, где переход дороги запрещен. Очевидцы предположили, что это мог быть рыбак. Из-за аварии образовалась серьезная пробка.

- ДТП произошло в 2:50 10 февраля 2023 года. 30-летний водитель «Газели», двигаясь по Южному шоссе со стороны улицы Промышленности в направлении Уральского шоссе, наехал на человека. Пешеход находился на проезжей части без цели ее перехода, - сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

На место выезжали медики скорой помощи. К сожалению, они не смогли помочь пострадавшему. К моменту, когда они прибыли, пешеход уже был мертв. В настоящее время полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

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