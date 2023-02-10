В Тольятти нерадивый поставщик оставил больницу им. Баныкина без медицинских изделий

УФАС включило компанию в Реестр недобросовестных поставщиков Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

ООО «МЕДКОМ ИНВЕСТ» попало в Реестр недобросовестных поставщиков из-за срыва сроков контракта. Компания должна была поставить медицинские изделия в больницу им. Баныкина в Тольятти, однако обязательства исполнены не были.

Как сообщили в региональном УФАС, больница им. Баныкина и ООО «МЕДКОМ ИНВЕСТ» заключили контракт стоимостью 252 960 рублей в мае 2022 года. В рамках соглашения фирма должна была поставить товар до 9 июня 2022 года. Однако больница так и не получила медицинские изделия.

– На попытки заказчика выяснить сроки поставки полного объема товара общество никаких комментариев не давало. Из-за нарушений обязательств ГБУЗ СО «Тольяттинская городская клиническая больница № 2 имени В.В.Баныкина» приняло решение об одностороннем отказе от исполнения контракта, – рассказали в УФАС Самарской области.

Антимонопольная служба, в свою очередь, включила компанию в Реестр недобросовестных поставщиков на два года.

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