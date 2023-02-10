Возможность бесплатного скачивания книг появится в военных госпиталях Самары

Всего доступно около 350 изданий. Фото: минкульт Самарской области

В военных госпиталях Самары в рамках акции «Читать здорово!» появится возможность бесплатно скачивать книги на сайте самарской областной библиотеки. Об этом сообщили в минкульте Самарской области.

Акция охватывает военный госпиталь № 426, Самарский областной клинический госпиталь для ветеранов войн и клинический санаторий «Волга». В приемных покоях, отделениях и клубах появятся постеры с QR-кодом на электронную библиотеку.

Книги можно будет выбрать из разделов «Русская классика», «Зарубежная классика» и «Самарская литература». Всего доступно около 350 изданий. В рамках просветительской акции библиотека также передаст госпиталям и санаторию более 200 печатных книг.

После торжественного вручения книг перед военнослужащими военного госпиталя № 426 выступит Государственный ансамбль песни и танца «Волжские казаки», а перед отдыхающими санатория «Волга» – Государственный Волжский русский народный хор.

Предполагается, что проект окажет и терапевтический характер, а чтение поможет расслабиться и переключиться от негативных мыслей.

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