Самарец показал начало строительства планетария

Специалисты уже приступили к работам. Фото: скриншот видео

В Самаре городской блогер Сергей Бобин показал начало строительства планетария. На участке уже появился забор.

Судя по опубликованным кадрам, на строительной площадке уже приступили к работам. Новый планетарий станет частью музейно-выставочного центра «Самара Космическая» на проспекте Ленина. Специалисты уже разработали документацию. Строительство планируют завершить к 30 ноября 2024 году, об этом сообщили в городской администрации.

Площадь объекта превысит 5 700 квадратных метров. В здании хотят оборудовать два подземных этажа и три надземных с астроплощадкой для открытого наблюдения. Помимо этого, в здании будет расположен конференц-зал и звездных зал под горизонтальным куполом.

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