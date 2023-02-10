В Самаре выставили на торги здание бывшего арбитражного суда

Аукцион проведут в марте. Фото: "Российский аукционный дом"

В Самаре стало известно о продаже здания, которое раньше занимал арбитражный суд по региону. Участок оценили в 256 миллионов рублей.

Судя по опубликованным данным на сайте «Российского аукционного дома», прием заявок осуществляют с 8 февраля, регистрация закончится 20 марта 2023 года. Только после этого состоится аукцион. Сейчас собственником строения выступает АО «Недвижимость ИЦ ЕЭС». Общая площадь участка превышает 4347 квадратных метров.

Согласно описанию, нежилое строение расположено в Октябрьском районе, на улице Авроры, 148. Нежилое здание имеет 4 этажа, в том числе 1 подземный этаж.

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