Самарские врачи без разреза удалили беременной женщине несколько десятков желчных камней

У самарчанки обострилась желчекаменная болезнь, ей нужна была срочная операция / Фото: vk.com/minzdrav_63

В Самаре врачи спасли будущую мать и ее ребенка. У женщины обострилась желчекаменная болезнь. Медики прооперировали ее почти без разрезов – использовали малоинвазивный метод. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Самарской области.

Молодая женщина поступила в больницу на 21-й неделе беременности. У нее были сильные боли в животе, а также пожелтела кожа. Врачи диагностировали у пациентки обострение хронической болезни и камни в общем желчном протоке. Ей потребовалась срочная операция.

Медики использовали малоинвазивный метод, когда операция выполняется без больших разрезов. В последнее время его используют все чаще. Для врачей подобные вмешательства уже стали рутиной, но не в случае с беременными.

- У беременных малоинвазивные операции носят эксклюзивный характер и имеют принципиальные отличия в выполнении. Во-первых, необходимо исключить все вредные воздействия на женщину и ребенка, а во-вторых, нельзя применять ионизирующее излучение, - рассказал заведующий эндоскопическим отделением больницы имени Пирогова Сергей Скупченко.

Хирурги сделали разрез в несколько миллиметров внутри просвета кишки. Затем с помощью специального инструмента удалили из желчного протока несколько десятков камней. При этом никаких разрезов на коже медики не выполняли. Все прошло успешно. Будущую маму уже выписали из больницы.

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