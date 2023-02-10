В Самарской области количество квартир для туристов увеличилось на 9%

Эксперты проанализировали количество предложений в областной столице Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области эксперты сообщили об увеличении количества квартир для туристов. За последний год их стало больше на 9%.

По информации «Авито Недвижимость», увеличилось не только количество предложений, но и цена – на 7,9%. При этом, половину от общего числа квартир, которые выставляют посуточно, составили «однушки». На втором месте – «двушки» 19%. Рост предложений обуславливают интересом со стороны туристов и граждан, приезжающих в командировку.

Помимо этого, в период низких ставок многие жители успели купить недвижимость и теперь восполняют затраты при помощи сдачи квартир. Для этой цели посуточная аренда подходит лучше всего, она приносят горожанам в два раза больше прибыли.

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