Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СамареОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 февраля 2023 18:28

В Самарской области недобросовестного подрядчика обязали в краткий срок завершить ремонт дома

Жители пожаловались на плохую работу компании
Алена ПРОВКИНА
Подрядчика обязали выполнить ремонт

Подрядчика обязали выполнить ремонт

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области местный жители пожаловались на недобросовестного подрядчика. В многоквартирном доме не сделали ремонт в установленный срок.

По информации прокуратуры Самарской области,капитальный ремонт в доме по улице Свердлова не выполнили до сих пор. Специалисты также не провели ремонт внутридомовых инженерных систем. Горожане пожаловались правоохранителям. Сотрудники ведомства обратились в суд.

Исковые требования признали обоснованными. На подрядчика возложили обязанность выполнить ремонт за 3 месяца.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.