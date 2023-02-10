В Самарской области недобросовестного подрядчика обязали в краткий срок завершить ремонт дома

Подрядчика обязали выполнить ремонт
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Тольятти Самарской области местный жители пожаловались на недобросовестного подрядчика. В многоквартирном доме не сделали ремонт в установленный срок.
По информации прокуратуры Самарской области,капитальный ремонт в доме по улице Свердлова не выполнили до сих пор. Специалисты также не провели ремонт внутридомовых инженерных систем. Горожане пожаловались правоохранителям. Сотрудники ведомства обратились в суд.
Исковые требования признали обоснованными. На подрядчика возложили обязанность выполнить ремонт за 3 месяца.
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