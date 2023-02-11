Спецпоказ фильма «Нюрнберг» прошел в Самаре 10 февраля 2023 года

Кадр из фильма "Нюрнберг" с Игорем Петренко / Фото: НМГ Кинопрокат

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в кинотеатре «Художественный» в Самаре прошел спецпоказ фильма «Нюрнберг» (12+). Первыми его увидели военнослужащие ВС РФ.

Мероприятие посетил известный актер Игорь Петренко, который исполнил в картине одну из ролей. Он выступил перед бойцами в преддверии показа фильма. В дальнейшем, общаясь с журналистами, артист отметил, что миру необходимо вспомнить, что такое хорошо и плохо.

Картина, которая выйдет в широкий прокат в День защитника Отечества, 23 февраля 2023 года, расскажет о Нюрнбергском процессе. В ходе него судили бывших руководителей Третьего Рейха. Военный трибунал обвинил их в беспрецедентных преступлениях против человечности.

В основе сценария фильма — произведение писателя и юриста Александра Звягинцева «На веки вечные». Отметим, помимо Игоря Петренко, в «Нюрнберге» снялись Евгений Миронов, Сергей Безруков, Сергей Кемпо, Алексей Бардуков, Любовь Аксенова и др.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал