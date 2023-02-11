Два новых «Нептуна» пополнили флот судов на воздушной подушке в Самарской области

Судна вместительностью 21 человек произведены в Ленинградской области / Фото: Юлия Рубцова

В Самарской области увеличился флот судов на воздушной подушке (СВП). Речному пассажирскому предприятию передали еще два «Нептуна», приобретенные на средства регионального бюджета. Новую технику осмотрел губернатор Дмитрий Азаров.

«Нептуны» производят в Подпорожье Ленинградской области. Вместительность судов составляет 21 человек. Они отличаются долговечностью, удобством и безопасностью. В зависимости от ветра на них можно развить скорость до 50-60 км/ч. Новые «амфибии» задействуют на маршруте Самара — Рождествено.

По словам Дмитрия Азарова, в Самарской области планируется продолжить развитие речного транспорта и портовой инфраструктуры. К примеру, весной 2023 года местное предприятие собирается заложить новые суда. Они будут ходить по самарской акватории Волги. Кроме того, есть планы по созданию условий для захода круизных судов в Сызрань. Глава региона отметил, что к решению этой задачи предполагается приступить уже в этом году.

Напомним, в зимний период СВП перевозят пассажиров по маршруту Самара — Рождествено. На нем задействованы пять судов «Славир» вместимостью 9-11 человек и два «Нептуна» (с учетом новых будет четыре). Рейсы в сторону села Рождествено очень востребованы. За 2022 год пассажиропоток на СВП составил 105 тысяч человек, с начала 2023-го — уже 30 тысяч.

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