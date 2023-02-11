Концерт певицы Инстасамки отменили в Самаре 23 марта 2023 года

Инстасамка и ее муж-рэпер приедут в Самару в 2024 году / vk.com/samkasam

Поклонники INSTASAMKA & MONEYKEN не увидят их выступления в Самаре 23 марта 2023 года. Концерт на эту дату отменен, сообщили организаторы мероприятия в соцсетях.

- К сожалению, мы вынуждены перенести концерт на 2024 год. Все приобретенные ранее билеты остаются действительны, их не нужно обменивать, - говорится в сообщении.

Насколько известно, артисты отменили концерт не только в Самаре, который должен был состояться в КРЦ «Звезда», но и в других городах. Причина не называется. Поклонников Инстасамки (блогер и певица Дарья Зотеева) и MONEYKEN (рэпер Олег Еропкин) призывают поддержать артистов и не сдавать билеты, чтобы в 2024 году устроить незабываемое шоу. Те, кто все же решится на возврат, должны будут обратиться в место покупки.

Напомним, ранее Инстасамка, анонсируя старт концертного тура по городам России, заявила, что поклонники услышат новые песни. Старые, где певица активно использует мат, было решено не исполнять.

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