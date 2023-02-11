Минобороны РФ организовало очередной телемост между бойцами СВО и их родными в Самаре

Участники спецоперации смогли повидаться с родственниками и пообщаться с ними Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны РФ организовало очередной телемост между бойцами СВО и их родственниками в Самаре. Военнослужащие Центрального военного округа смогли увидеть и пообщаться со своими родителями, женами и детьми.

Бойцы поблагодарили за гуманитарную помощь, которую земляки им регулярно передают. Особенно за теплую одежду и обувь. Также они поделились, какая у них сейчас погода: снег есть, но скоро обещают потепление. Родные военнослужащих, в свою очередь, заверили, что верят в них и очень ждут возвращения домой.

И солдаты, и их родственники были очень рады такой встрече. Для бойцов — это поддержка и напоминание о родном доме, а для близких — возможность убедиться, что с ними все в порядке.

Отметим, Минобороны РФ регулярно проводит телемосты между военнослужащими и родными. Они нужны для поддержания боевого духа солдат и информирования их семей.

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