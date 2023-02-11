Уникальная выставка «Пушкинские страницы» открылась в библиотеке для слепых в Самаре

На выставке представлены книги особого формата с произведениями А.С. Пушкина / Фото: vk.com/mincult.samregion

В пятницу, 10 февраля 2023 года, в Самарской областной библиотеке для слепых заработала уникальная выставка «Пушкинские страницы». Она необычна тем, что использует радиометки и QR-коды. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Самарской области.

- Используя цифровой маркер (диктофон), читатель библиотеки может сканировать радиометку, расположенную на обложках или титулах книги, и прослушать краткую биографию Пушкина, интересные факты из его жизни и стихи поэта, - отметили в ведомстве.

На выставке, посвященной Году русского языка, возле каждого экспоната размещены также QR-коды. Их можно отсканировать и узнать дополнительную информацию. Посетители библиотеки могут познакомиться с произведениями А.С. Пушкина во всех форматах. Там представлены книги плоско-печатного шрифта, с укрупненным шрифтом, рельефно-точечным шрифтом Брайля, «говорящие» издания на компакт-дисках и флешках, а также тактильные книги.

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