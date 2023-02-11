Девочка-богатырь родилась в Самаре в феврале 2023 года

Дочь превзошла все самые смелые ожидания родителей / Фото: перинатальный центр больницы им. Середавина

В среду, 8 февраля 2023 года, в Самаре родилась девочка-богатырь. Она появилась на свет в перинатальном центре больницы имени В.Д. Середавина. Вес ребенка составил 5 050 граммов.

— Врачи нашего центра ожидали появления сверхкрупного малыша, поэтому был выбран оперативный способ родоразрешения. Девочка превзошла все самые смелые ожидания родителей, — поделились в соцсетях представители медучреждения.

Для самарчанки это были уже вторые роды. Первый ребенок тоже был крупным — женщина родила сына весом чуть более четырех килограммов. Что дочь будет еще больше, родители совсем не ожидали. В настоящее время мама и девочка чувствуют себя хорошо. Они некоторое время побудут под наблюдением врачей, а потом их выпишут домой.

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