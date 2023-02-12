«Самара» в «валидольном» матче одержала победу в Минске в Единой лиге ВТБ

Баскетболистам "Самары" пришлось играть в Минске дополнительную пятиминутку. Фото: БК "Самара"

Баскетболисты «Самары» 11 февраля 2023 в матче Единой лиги ВТБ одержали в столице Белоруссии победу над «Минском» с «зеркальным» счетом 87:78. При этом для победы над аутсайдером волжанам потребовалось играть овертайм, а по ходу встречи «Самара» проигрывала 12 очков.

- У меня было не очень предчувствие. Но сбылось оно, слава богу, только наполовину. Было бы обидно проиграть, особенно с такой хорошей поддержкой от наших болельщиков, - приводит слова главного тренера Сергея Базаревича официальный сайт БК «Самара».

Это была первая победа самарцев на втором этапе чемпионата. Подопечные Базаревича в группе Б Единой лиги ВТБ делят 1-2-е места с «Пармой-Пари» из Пермского края и претендуют на выход в плей-офф. 15 февраля дома «Самара» примет «Астану», находящуюся на предпоследней строчке турнирной таблицы.