Два автобусных маршрута изменят в Самаре с 13 февраля 2023 года

Изменение схемы движения автобусов связано с ремонтными работами Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Два автобусных маршрута в поселке Зубчаниновка изменят трассы следования с 13 февраля 2023 года. Речь о маршрутах № 27 и 75.

- В связи с аварийными работами на водопроводе в районе дома №73 по ул. Транзитной автобусы будут следовать по измененной схеме, - сообщили в департаменте транспорта администрации г. Самары.

Кольцевой маршрут № 27 будет объезжать аварийный участок по улице Чекистов, выезжая через пост ГАИ на Аэропортовское шоссе, и далее по Зубчаниновскому шоссе проследует в направлении Безымянского рынка.

Маршрут № 75 при движении «в город» от поста ГАИ проследует по улице Чекистов до улицы Транзитной и далее по улице Александра Невского проследует своим маршрутом в направлении улицы Красных Коммунаров. Трасса следования 75-го маршрута при движении в сторону Аэропорта-2 не изменится.