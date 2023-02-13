Самарцы пересекли покрытую льдом Волгу на автомобиле в феврале 2023 года

Необычная поездка попала на видео Фото: скриншот с видео

Жители Самары наладили необычную зимнюю переправу через Волгу до Рождествено. Они вышли на покрытую льдом реку на автомобиле. Об этом в социальных сетях рассказали очевидцы.

Весьма отчаянная поездка попала на видео. На опубликованных кадрах видно, что смельчаки на скорости перебрались с одного берега Волги на другой. К счастью, речное путешествие обошлось без происшествий.

Отметим, что спасатели настоятельно не рекомендуют выходить на лед. Сейчас его толщина в Самаре составляет примерно 40-45 сантиметров. И это – в районе улицы Первомайской. В остальных частях города этот показатель варьируется в пределах 19-36 сантиметров.

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