Душил и угрожал убийством: в Самарской области пенсионерку избил друг из социальных сетей

Пострадавшая обратилась за помощью к медикам, а нападавший был задержан Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Для 63-летней жительницы Самарской области интернет-знакомство едва не обернулось трагедией. Женщина встретилась с новым другом, а после совместные посиделки переросли в конфликт и рукоприкладство. Подробности сообщили в региональном ГУ МВД.

Эта история произошла в селе Алькино Похвистневского района. 63-летняя самарчанка познакомилась в социальных сетях с мужчиной, а позднее отправилась к нему в гости. Изначально встреча проходила нормально: новые знакомые сидели за столом и выпивали. Однако позднее между ними вспыхнул конфликт.

Мужчина был сильно пьян и не смог сдержать эмоции. Он набросился на пенсионерку и более пяти раз ударил ее кулаком по лицу. После новый «друг» начал душить несчастную и угрожал ей убийством. К счастью, до последнего не дошло. Женщина добралась до медиков, а те сообщили о произошедшем в полицию.

65-летний житель села Алькино был задержан. Он во всем сознался, принес извинения пострадавшей и выразил готовность сотрудничать с дознанием. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством». Расследование продолжается.

Кроме того, в суд направлены материалы по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Они будут рассмотрены в ближайшее время.

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