В Самаре застройщика ЖК «Космолет» могут признать банкротом

Росреестр уже ограничил регистрацию новых ДДУ в жилом комплексе. Фото: министерство строительства Самарской области

ООО «Кольцо», которое выступает застройщиком жилого комплекса «Комсолет» в Самаре, могут признать банкротом. Информацию озвучили в пресс-службе министерства строительства Самарской области.

– ППК «Фонд развития территорий» направил заявление в суд о признании застройщика ООО «Кольцо» банкротом. В настоящее время заявление принято судом к производству, – информирует Минстрой.

Росреестр уже ограничил регистрацию новых договоров долевого участия, а сам ЖК включен в Единый реестр проблемных объектов. Параллельно Минстрой ведет работу по восстановлению прав дольщиков.

– Региональное законодательство предусматривает в том числе такие меры поддержки, как финансирование конкурсного управляющего на завершение строительства проблемного объекта, – пояснили в министерстве строительства.

Отмечается, что сейчас власти вместе с застройщиком решают вопрос о самостоятельном завершении строительства объекта. Компания намерена возобновить работу на этой неделе.

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