Гнездо с пятью совятами нашли на крыше старого дачного дома в Самаре

Пернатых выходили и построили для них просторный вольер / Фото: vk.com/minleshoz63

Стал известен интересный факт о пернатых питомцах Самарского зоопарка. Речь идет об ушастых совах, которые живут там с 2016 года. В министерстве лесного хозяйства региона рассказали, как они появились в питомнике.

— Жители Самары нашли гнездо с пятью пуховыми совятами, когда разбирали крышу старого дачного дома на просеке. Птенцов передали в зоопарк, специалисты которого выкормили малышей и обустроили для них просторный вольер, — поделились в соцсетях представители Минлесхоза Самарской области.

Еще одна сова появилась в Самарском зоопарке немного позднее. Она попала туда в травмированном состоянии. Пернатую тоже нашли и принесли в питомник неравнодушные люди.

По словам специалистов, изначально совята имеют белый окрас, потом их пух становится светло-серым. У взрослых сов окраска рыжевато-бурая с темными пестринами. На лицевом диске есть черная «маска», а на голове — торчащие «ушки» из перьев. Ушастые совы встречаются повсеместно. Их нередко можно встретить в городах. В природе этот вид живет около 10-11 лет, в неволе может еще дольше.

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