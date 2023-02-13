Более 4,2 тысячи бездомных собак отловили на улицах Самары в 2022 году

В 2023 году в Самаре планируется поймать 4053 безнадзорных животных Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре подвели итоги работы по регулированию численности бездомных собак за 2022 год. За минувшие 12 месяцев в областной столице поймали 4217 бродячих животных. Это почти в два раза больше, чем в 2020-м — 2 375. Об этом в ходе круглого стола в гордуме сообщил глава департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин.

По словам чиновника, постепенно бездомных собак на улицах города становится меньше. На 2023 год запланирован отлов 4 053 животных. Поскольку часто жители просят не возвращать четвероногих на улицы после стерилизации, было решено оставлять часть из них на содержании. Речь идет об агрессивных собаках и тех, кого поймали около социальных объектов.

Напомним, в Самаре отловом бродячих животных занимается ООО «Добрые люди». В апреле 2022 года в организации сменилось руководство. Ее возглавила основатель ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

В минувшем году подрядчик увеличил количество мест в приюте для животных, который находится в поселке Козелки — с 450 до почти 800. В 2023-м он намерен построить там полноценный послеоперационный блок, пищевой блок и обеспечить объект водой. В мэрии заверили, что помогут с дальнейшим расширением приюта. Организации планируют предоставлять субсидии.

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