Около полумиллиарда рублей направят на рекультивацию земель в селе Рождествено

Участок площадью 42,44 га очистят от вредных отходов за два года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области рекультивируют территорию в районе села Рождествено Волжского района. Речь идет о площадке в 42,44 га, где незаконно размещали спиртовую барду. Заказчиком выступает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Несанкционированная свалка находится в северо-западной части села Рождествено, в границах национального парка «Самарская Лука». Площадку планируют зачистить от отходов и восстановить за два года. Сроки выполнения работ: с заключения контракта до 10 ноября 2023 года и с 1 января по 20 ноября 2024 года.

План на этот год — разработка необходимого проекта, его согласование, а затем проведение подготовительных работ. Это установка временного ограждения, обследование территории, монтаж системы нейтрализации запахов «мокрый барьер», вывоз ТКО и строительных отходов. В 2024-м необходимо провести демонтажные работы, завезти плодородный грунт, уложить биоматы и др.

Объявлен аукцион по поиску подрядчика. Сейчас идет процесс подачи заявок. Победителя выберут 6 марта 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 493,1 млн рублей.

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