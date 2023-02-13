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НовостиОбщество13 февраля 2023 10:42

Около полумиллиарда рублей направят на рекультивацию земель в селе Рождествено

Работами охватят площадку, где незаконно размещали спиртовую барду
Анастасия ФИЛАТОВА
Участок площадью 42,44 га очистят от вредных отходов за два года

Участок площадью 42,44 га очистят от вредных отходов за два года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Самарской области рекультивируют территорию в районе села Рождествено Волжского района. Речь идет о площадке в 42,44 га, где незаконно размещали спиртовую барду. Заказчиком выступает министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Несанкционированная свалка находится в северо-западной части села Рождествено, в границах национального парка «Самарская Лука». Площадку планируют зачистить от отходов и восстановить за два года. Сроки выполнения работ: с заключения контракта до 10 ноября 2023 года и с 1 января по 20 ноября 2024 года.

План на этот год — разработка необходимого проекта, его согласование, а затем проведение подготовительных работ. Это установка временного ограждения, обследование территории, монтаж системы нейтрализации запахов «мокрый барьер», вывоз ТКО и строительных отходов. В 2024-м необходимо провести демонтажные работы, завезти плодородный грунт, уложить биоматы и др.

Объявлен аукцион по поиску подрядчика. Сейчас идет процесс подачи заявок. Победителя выберут 6 марта 2023 года. Начальная (максимальная) стоимость контракта — 493,1 млн рублей.

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