Вкус и польза по доступной цене: в Самаре упали цены на «борщевой набор»

По сравнению с другими городами областная столица продемонстрировала самые низкие цены на продукты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Самаре снизились цены на «борщевой набор». Стоимость продуктов для приготовления любимого многими ароматного супа стала настолько низкой, что в этом плане областная столица обогнала остальные города.

Согласно информации с сайта индекс-борща.рф, сейчас «борщевой набор» в Самаре стоит всего 112,67 рублей. В эту стоимость входит картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб. Этих ингредиентов хватит на приготовление борща для семьи из 4-х человек.

Специалисты проанализировали стоимость «борщевого набора» более, чем в 30 городах России, и в Самаре продукты оказались самыми дешевыми. За ней идет Москва (113,17 руб.), Нижний Новгород (114,35 руб.), Смоленск (115,38 руб.). Дороже всего приготовление борща обойдется в городе Анадырь – там набор стоит 429,02 рублей. А средняя цена по стране составляет 149,6 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.