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НовостиОбщество13 февраля 2023 11:53

Вкус и польза по доступной цене: в Самаре упали цены на «борщевой набор»

Специалисты назвали стоимость «борщевого набора» в Самаре в феврале 2023 года
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По сравнению с другими городами областная столица продемонстрировала самые низкие цены на продукты

По сравнению с другими городами областная столица продемонстрировала самые низкие цены на продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В текущем году в Самаре снизились цены на «борщевой набор». Стоимость продуктов для приготовления любимого многими ароматного супа стала настолько низкой, что в этом плане областная столица обогнала остальные города.

Согласно информации с сайта индекс-борща.рф, сейчас «борщевой набор» в Самаре стоит всего 112,67 рублей. В эту стоимость входит картофель, капуста, лук, морковь, свекла, чеснок, курица, сметана и хлеб. Этих ингредиентов хватит на приготовление борща для семьи из 4-х человек.

Специалисты проанализировали стоимость «борщевого набора» более, чем в 30 городах России, и в Самаре продукты оказались самыми дешевыми. За ней идет Москва (113,17 руб.), Нижний Новгород (114,35 руб.), Смоленск (115,38 руб.). Дороже всего приготовление борща обойдется в городе Анадырь – там набор стоит 429,02 рублей. А средняя цена по стране составляет 149,6 рублей.

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