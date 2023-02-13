Свободные места распределят в детсадах Самары 17 февраля 2023 года

О зачислении ребенка родителям сообщат работники детского сада Фото: Алексей БУЛАТОВ

В пятницу, 17 февраля 2023 года, в Самаре состоится очередное распределение свободных мест в детских садах. Оно пройдет в автоматизированном порядке. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

— Департамент образования рекомендует родителям проверить данные, указанные в электронном заявлении. В случае обнаружения неточностей необходимо обратиться в МФЦ, — отметили в мэрии.

О предоставлении места родителям сообщат сотрудники детского сада. Также результаты распределения можно будет узнать самостоятельно — с помощью портала образовательных услуг es.asurso.ru либо es2p.asurso.ru (в разделе «Поиск заявлений»).

Если родители согласятся с предоставленным ребенку местом, они должны будут в течение 10 рабочих дней обратиться в детсад и написать письменное заявление. В случае отказа — в МФЦ.

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