Кратковременное отключение холодной воды запланировано по ряду улиц в Самаре с 14 февраля

В ночь на 16 февраля водоснабжение отключат на ул. Ново-Садовой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с ремонтно-профилактическими работами кратковременно отключат холодную воду по ряду улиц в Самаре. Об этом сообщили в «РКС-Самара».

Во вторник, 14 февраля, примерно с 10:00 до 17:00 без холодной воды может останутся жильцы дома № 133 по ул. Красноармейской. Там предоставят бойлер с питьевой водой. В ночь на 15 февраля воду отключат на пр. Кирова, 385а, 395, 399 и ул. Г. Димитрова, 56, 69, 70, 72, 74, 76, 78, 80.

В ночь на 16 февраля водоснабжение отключат на ул. Ново-Садовой, 317А, 321, 323А. Работы планируется проводить с 21:00 15 февраля до 8:00 16 февраля. Также с 9:00 16 февраля до 4:00 17 февраля без воды будут на ул.Стара-Загоры,118а.

Помимо этого, холодной воды на короткое время не будет 15 февраля с 9:00 до 14:00 на ул.Арцыбушевская, 13, 19, 30, 16 февраля с 8:00 до 16:00 на ул. Солнечная, 5а, 9а и с 10:00 до 14:00 и ул. Победы,10, 12, а 17 февраля с 9:00 до 14:00 на ул. Партизанская, 82а.

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