Самарский врач-дерматовенеролог рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина рассказала об отрицательном влиянии алкоголя на состояние всего организма, в том числе и кожи.
— Злоупотребление алкоголем может проявляться желтухой, кожным зудом, гиперпигментацией , крапивницей, сосудистыми изменениями, — отмечает специалист.
Помимо этого, из-за потребления спиртных напитков могут развиться псориаз, кожная порфирия и розовые угри. Опаснее всего, если кожные признаки свидетельствуют об алкогольном циррозе печени.
Все дело в том, что этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения уже имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям.
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