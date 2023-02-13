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НовостиОбщество13 февраля 2023 17:57

Самарский врач-дерматовенеролог рассказала о влиянии алкоголя на здоровье кожи

Спиртные напитки могут привести состояние кожи к негативным последствиям
Ирина СИНЕГУБОВА
Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов.

Этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-дерматовенеролог Самарского областного кожно-венерологического диспансера Виктория Пряжкина рассказала об отрицательном влиянии алкоголя на состояние всего организма, в том числе и кожи.

— Злоупотребление алкоголем может проявляться желтухой, кожным зудом, гиперпигментацией , крапивницей, сосудистыми изменениями, — отмечает специалист.

Помимо этого, из-за потребления спиртных напитков могут развиться псориаз, кожная порфирия и розовые угри. Опаснее всего, если кожные признаки свидетельствуют об алкогольном циррозе печени.

Все дело в том, что этанол и другие компоненты алкогольных напитков воздействуют на структуру кожи и сосудов, нарушают иммунную функцию, увеличивают риски обострения уже имеющихся кожных заболеваний, а также делают кожу уязвимой к инфекционным заболеваниям.

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