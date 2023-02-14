Из Самары в Южный город запустят электробус № 108 в первом квартале 2023 года

В ближайшее время в «ТТУ» помимо электробуса прибудет еще 12 трамвайных вагонов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из Самары в Южный город вновь хотят запустить электробус. ОН вновь выйдет на маршрут № 108 в 2023 году. Об этом рассказал заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

— Ожидаем, что электробус выйдет в рейс уже в первом квартале 2023 года. Предварительно для него определен маршрут № 108 от Губернского рынка до Южного города. По нему ранее уже осуществлялись тестовые рейсы, — отметил чиновник.

В ближайшее время в Самару, помимо электробуса, прибудут еще 12 трамвайных вагонов. Они должны поступить до 1 июля 2023 года. Составы выйдут на линию после обкатки и приемки.

Кроме того, в этом году планируется приступить к исполнению программы модернизации трамвайных путей. Она рассчитана на пять лет. На первые три года финансирование уже обеспечено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал