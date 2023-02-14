Уборка общественного транспорта находится на особом контроле Фото: администрация Самары

Власти Самары рассказали, как трамваи и троллейбусы приводят в порядок перед рейсами. Комплексная очистка подвижного состава и санитарная обработка проводится ежедневно. Этот вопрос находится на особом контроле дирекции МП «ТТУ» и профильного департамента.

– С вечера весь подвижный состав осматривают и при необходимости загоняют на ремонт. А перед выпуском на линию он проходит обязательную уборку, включая санитарную обработку. Это и внешняя мойка кузова, и подметание, и мойка салонов с протиркой всех поверхностей, – рассказал заместитель главы департамента транспорта Юрий Тапилин.

По данным МП «ТТУ», днем уборкой трамваев и троллейбусов в каждом депо занимаются три человека, в ночную смену – четыре. В старых трамваях уборка идет вручную, в новых – с помощью специальных шлангов. Снаружи вагоны моют с использованием автоматических щеток. Кроме того, все поручни, сиденья и валидаторы регулярно обрабатывают антисептиками.

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